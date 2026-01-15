Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Притязания Трампа на Гренландию могут подтолкнуть Исландию в ЕС

Стремление американского президента Дональда Трампа включить Гренландию в состав США может стимулировать Исландию к вступлению в Евросоюз. Такое мнение высказал эксперт медиа-платформы Euractiv, сообщают «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Профессор политологии Университета Бифрост в Исландии Эйрикур Бергманн считает, что ситуация с Гренландией способна заставить власти Исландии пересмотреть свои взгляды на международные отношения и суверенитет и обсудить возможность присоединения к ЕС, рассказывают «Ведомости».

Бергманн считает, что все аргументы, которые использует Белый дом для убеждения мирового сообщества и гренландцев в необходимости аннексии острова, могут использоваться и в отношении Исландии. Euractiv акцентирует внимание на том, что теперь вопрос вхождения в Евросоюз для исландских властей — это вопрос не экономического сотрудничества, а долгосрочной обороны и геополитической принадлежности.

Дональд Трамп начал делать заявления о присоединении Гренландии к США со старта своего второго президентского срока. В январе 2026 года он обосновал намерение занять остров соображениями безопасности. По его словам, Гренландию окружают китайские и российские военные корабли. Кроме того, он заявил, что остров требуется США для установки оборудования системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Дания, в состав которой Гренландия входит как автономия, а также страны ЕС негативно оценили планы Трампа. Глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия предпочитает партнерство с Данией, ЕС и НАТО и не намерена входить в состав США. Трамп ответил, что нежелание войти в состав Штатов является «проблемой» гренландцев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше