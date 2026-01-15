Притязания Трампа на Гренландию могут подтолкнуть Исландию в ЕС

Бергманн считает, что все аргументы, которые использует Белый дом для убеждения мирового сообщества и гренландцев в необходимости аннексии острова, могут использоваться и в отношении Исландии. Euractiv акцентирует внимание на том, что теперь вопрос вхождения в Евросоюз для исландских властей — это вопрос не экономического сотрудничества, а долгосрочной обороны и геополитической принадлежности.