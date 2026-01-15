Иран получил сигнал, что Трамп «не хочет войны»

Как сообщил дипломат, Трамп попросил Иран не действовать против интересов США на Ближнем Востоке.
Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.
