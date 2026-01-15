Ричмонд
Иран получил сигнал, что Трамп «не хочет войны»

ИСЛАМАБАД, 15 января. /ТАСС/. Тегеран получил информацию, что президент США Дональд Трамп не стремится к военному конфликту с Ираном. Об этом заявил посол исламской республики в Пакистане, его слова приводятся в косвенной речи пакистанской газетой Dawn.

Источник: Reuters

Как сообщил дипломат, Трамп попросил Иран не действовать против интересов США на Ближнем Востоке.

Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

