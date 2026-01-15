Дональд Туск обвинил Россию в кибератаке на энергетические объекты Польши

Господин Туск отметил, что атаки носили точечный характер. В частности, они были направлены на объекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, включая две теплоэлектроцентрали. При этом польский премьер подчеркнул, что критическая инфраструктура, прежде всего передающие сети, не находилась под угрозой. Он также отметил, что сценарий масштабной дестабилизации энергосистемы или блэкаута «вообще не рассматривался». По словам Дональда Туска, в случае успеха атаки без тепла могли бы остаться до 500 тыс. человек.