Комендантский час на Украине нигде не отменяют, заявил вице-премьер

Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявлял, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой для жителей страны за последние годы.