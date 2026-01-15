Макрон заявил, что Европе нужно аналогичное «Орешнику» оружие

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — сказал президент, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.
Макрон констатировал, что «Франция находится в зоне досягаемости “Орешника”.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности «Орешник» впервые был применен в ноябре 2024 года, тогда был нанесен удар в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске.
Как сообщал президент России Владимир Путин в 2024 году на следующий день после применения, у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.