Макрон заявил, что Европе нужно аналогичное «Орешнику» оружие

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Европа и Франция в частности должны обзавестись оружием, аналогичным российскому ракетному комплексу с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны.

Источник: Reuters

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — сказал президент, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

Макрон констатировал, что «Франция находится в зоне досягаемости “Орешника”.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности «Орешник» впервые был применен в ноябре 2024 года, тогда был нанесен удар в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепропетровске.

Как сообщал президент России Владимир Путин в 2024 году на следующий день после применения, у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.

