Эксперт: Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США

В начале 2026 года крупнейший остров в мире оказался в центре внимания мировых СМИ. Поводом послужило заявление президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать Гренландию после операции в Венесуэле. Трамп обосновал это якобы имеющимися притязаниями на территорию со стороны России и Китая.