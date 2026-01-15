Эксперт: Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США

Эксперт отметил, что Дания имеет постоянное членство в Арктическом совете лишь благодаря Гренландии, но необходимого военного потенциала для защиты острова у нее нет.
«Военной силы, чтобы противостоять США, например флота, у нее нет, и это очевидно. Зато у американцев есть опыт создания там военных баз», — рассказал Подоплекин.
В начале 2026 года крупнейший остров в мире оказался в центре внимания мировых СМИ. Поводом послужило заявление президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать Гренландию после операции в Венесуэле. Трамп обосновал это якобы имеющимися притязаниями на территорию со стороны России и Китая.