Эксперт: Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США

Дания не в состоянии обеспечить военную защиту Гренландии от посягательств США. Такое мнение в беседе с «Ура.ру» высказал заместитель директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН Андрей Подоплекин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что Дания имеет постоянное членство в Арктическом совете лишь благодаря Гренландии, но необходимого военного потенциала для защиты острова у нее нет.

«Военной силы, чтобы противостоять США, например флота, у нее нет, и это очевидно. Зато у американцев есть опыт создания там военных баз», — рассказал Подоплекин.

В начале 2026 года крупнейший остров в мире оказался в центре внимания мировых СМИ. Поводом послужило заявление президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать Гренландию после операции в Венесуэле. Трамп обосновал это якобы имеющимися притязаниями на территорию со стороны России и Китая.

Позже администрация США внесла в Конгресс законопроект о «аннексии Гренландии и присвоении ей статуса штата». ООН и НАТО подвергли критике действия Вашингтона, несколько стран направили на остров военный контингент для обеспечения его безопасности.

