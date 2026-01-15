Ричмонд
Захарова: Россия призывает Британию отказаться от эскалации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москва призывает Лондон отказаться от курса на создание международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности и вернуться в рамки уважительного равноправного, если они еще помнят, что это такое, межгосударственного диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка, в формирование которого, напомню, Лондон в свое время во взаимодействии с нашей страной внес заметную лепту в качестве одной из держав — победительниц над нацизмом и постоянного члена Совета Безопасности ООН», — указала дипломат.

