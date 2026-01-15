Захарова: Россия призывает Британию отказаться от эскалации

«Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности и вернуться в рамки уважительного равноправного, если они еще помнят, что это такое, межгосударственного диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка, в формирование которого, напомню, Лондон в свое время во взаимодействии с нашей страной внес заметную лепту в качестве одной из держав — победительниц над нацизмом и постоянного члена Совета Безопасности ООН», — указала дипломат.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше