Economist: Британии не удается решить проблемы в своей системе обороны

Великобритания летом 2025 года опубликовала Обзор стратегической обороны (SDR), который должен был обозначить военный курс страны на долгие годы. Однако пока мало что удалось добиться, а потенциальное развертывание британских войск на Украине и «доктрина Донро» могут свести эти планы на нет, опасается британский журнал The Economist.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 января пообещал разместить британские войска на Украине после прекращения огня. Это, согласно статье, может стать крупнейшим развертыванием британских сил за рубежом со времен Афганистана. Тогда же Белый дом подтвердил, что намерен аннексировать Гренландию после того, как ранее в рамках «доктрины Донро» провел неожиданный рейд по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Неоколониализм США заставляет Лондон задуматься о зависимости Британии от США в вопросах обороны, разведки и ядерных технологий.

Но, даже несмотря на эти «вызовы», эксперты признают, что с момента публикации обзора Британия сделала очень мало.

Например, бесследно исчез План оборонных инвестиций (Defense investment plan) со списком вооружений и платформ, которые британское Минобороны собиралось купить в ближайшие 10 лет. К тому же многие молодые оборонные компании, которые выбирают место размещения своего головного офиса, отдают предпочтение Германии, а не Британии, так как там есть инвестиционные возможности.

Несмотря на обещания правительства увеличить оборонные расходы до 2,6% ВВП к 2027 году и до 3,5% к 2035 году (согласно стандартам НАТО), реальное финансирование будет отставать, а основная масса средств будет выделена только в 2030-х годах, говорится в статье.

Крупной строкой расходов остаются затраты на ядерное оружие, поэтом с учетом высокой инфляции в оборонной сфере в ближайшие два года ожидается сокращение финансирования обычных вооружений. За последнее десятилетие, согласно Economist, дефицит между планами SDR и фактическим финансированием составил 24 млрд фунтов (32 млрд долларов), а за последние четыре года, как утверждают британские СМИ, он достиг 28 млрд фунтов.

Совместная программа Королевских ВВС по созданию нового истребителя с Италией и Японией испытывает трудности, особенно в свете проекта AUKUS по разработке ударных подводных лодок с США и Австралией, продолжает перечислять Economist.

Эксперты скептически оценивают реальное повышение боеготовности британской армии, учитывая отсутствие видимых улучшений в запасах боеприпасов и медицинском обеспечении.

Например, в Британии сомневаются, что в связи с сокращением десантных возможностей, включая списание в прошлом году двух десантных кораблей, британские вооруженные силы смогут повторно отвоевать Фолклендские острова в случае нападения на них Аргентины.

Однако основную проблему, как подчеркивает Economist, представляет Украина.

Британский контингент на Украине вряд ли будет превышать 7500 человек, тогда как эксперты считают, что для эффективного противодействия России Британии потребуется «тяжелая» бригада с бронетехникой, и не одна. Но, по мнению экспертов, развертывание даже «легкой» пехотной бригады выполнимо только «на пределе возможностей» британской армии с учетом того, что ее подразделения сильно недоукомплектованы, а в Эстонии Британия уже разместила боевую группу в составе 1000 человек и планирует ее расширение до бригады.

Британия, как предполагает издание, могла бы профинансировать создание собственного экспедиционного корпуса, используя часть из 3 млрд фунтов, которые она ежегодно выделяет Украине. Но более серьезную проблему представляет критическая нехватка артиллерии и средств ПВО у британской армии, большая часть которых была передана Украине.

Более того, любая крупная военная операция Британии будет зависеть от американской поддержки.

А учитывая изменение приоритетов США в области безопасности и угрозы в адрес Гренландии, чрезмерная зависимость Британии от США вызывает опасения, особенно в сферах ядерного оружия, разведки и подводного флота.

Британские эксперты призывают к переосмыслению оборонной стратегии Британии и подготовке к возможному отказу США от союзников. Но это потребует ежегодные миллиардные вложения, а без существенного увеличения оборонных расходов ожидать значительных улучшений в ближайшие три-пять лет не приходится, сетуют специалисты.

