Economist: Британии не удается решить проблемы в своей системе обороны

Британский контингент на Украине вряд ли будет превышать 7500 человек, тогда как эксперты считают, что для эффективного противодействия России Британии потребуется «тяжелая» бригада с бронетехникой, и не одна. Но, по мнению экспертов, развертывание даже «легкой» пехотной бригады выполнимо только «на пределе возможностей» британской армии с учетом того, что ее подразделения сильно недоукомплектованы, а в Эстонии Британия уже разместила боевую группу в составе 1000 человек и планирует ее расширение до бригады.