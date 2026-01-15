Франция выделит на перевооружение еще 36 млрд евро

«Обновленный закон о военных программах предусматривает выделение в период с 2026 по 2030 год дополнительных средств в размере 36 млрд евро на ускорение нашего перевооружения», — приводит цитату выступления Макрона «Интерфакс». С соответствующим заявлением французский лидер выступил на военной базе Истр-Ле-Тюбе.
Среди главных задач Макрон выделил наращивание арсенала боеприпасов и оружия, а также создание «системы раннего предупреждения».
Франция также планирует усилить свои позиции в космосе и продолжить развивать искусственный интеллект. Кроме того, Макрон заявил, что ядерное сдерживание остается важнейшим фактором национальной безопасности.
По его словам, Франция значительно повысила свою независимость в военно-технологической и промышленной областях и теперь обладает «самой эффективной армией в Европе».
Подводя итоги прошедшего года, Макрон назвал его особенно сложным. При этом он добавил, что в 2026 году также ожидается много вызовов, но Франция к этому готова.