Путин рассчитывает на восстановление отношений с Южной Кореей

Президент России отметил, что позитивный капитал во взаимодействии двух стран во многом растрачен.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Позитивный капитал во взаимодействии РФ с Республикой Корея во многом растрачен, Россия рассчитывает на восстановление отношений. Об этом президент России Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот новыми послами.

«К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея, а ведь раньше придерживались прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса, мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», — сказал Путин.