Путин оценил отношения России с европейскими странами

«Диалог и контакты — отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть — сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам», — добавил глава государства.