Путин оценил отношения России с европейскими странами

Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
«С каждым из представленных здесь европейских государств — Словенией, Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией и Италией — наши отношения имеют глубокие исторические корни. Полны примеров обоюдно выгодного партнёрства и обогащающего друг друга культурного сотрудничества. Нынешнее состояние двусторонних связей упомянутых стран с Россией оставляет желать лучшего», — сказал Путин в ходе церемонии.
«Диалог и контакты — отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть — сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам», — добавил глава государства.