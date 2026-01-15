Reuters: Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии в рамках миссий НАТО

Согласно заметке, с августа по ноябрь 2026 года Турция намерена на четыре месяца разместить свои истребители в Эстонии, а с декабря 2026 по март 2027 года — в Румынии. Как пишет Reuters, запланированное развертывание связано с тем, что, по заявлениям НАТО, Россия «неоднократно нарушала» воздушное пространство членов альянса.
В Минобороны также отметили, что Турция внесла значительный вклад в операции НАТО по защите воздушного пространства союзников в мирное время. Представители ведомства напомнили, что с июля по сентябрь 2021 года Турция патрулировала воздушное пространство в Польше, а с ноября 2023 по апрель 2024 года — в Румынии.
Следующий саммит НАТО в июле 2026 года также планируется провести в Турции, добавляет Reuters.