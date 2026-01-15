Reuters: Турция разместит истребители в Эстонии и Румынии в рамках миссий НАТО

Согласно заметке, с августа по ноябрь 2026 года Турция намерена на четыре месяца разместить свои истребители в Эстонии, а с декабря 2026 по март 2027 года — в Румынии. Как пишет Reuters, запланированное развертывание связано с тем, что, по заявлениям НАТО, Россия «неоднократно нарушала» воздушное пространство членов альянса.