Reuters: США задержали шестой танкер связанный с Венесуэлой

Соединенные Штаты задержали очередной танкер, имеющий отношение к Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц. Инцидент произошел на фоне подготовки к встрече президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.
По словам источников агентства, операция прошла в Карибском море. Перехваченное судно стало шестым за последние недели танкером, задержанным США за транспортировку венесуэльской нефти. Название судна не разглашается.
Ранее издание The New York Times сообщало о развернувшейся масштабной охоте за 15 подсанкционными танкерами, которые совершили скоординированный прорыв морской блокады Венесуэлы.
7 января в Северной Атлантике после многонедельной погони американскими силами был захвачен шедший под российским флагом танкер Marinera (ранее носивший название Bella 1).