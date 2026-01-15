Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США задержали шестой танкер связанный с Венесуэлой

США усиливают морскую блокаду Венесуэлы: в Карибском море задержан очередной танкер с нефтью. Это уже шестой перехват за последнее время.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Соединенные Штаты задержали очередной танкер, имеющий отношение к Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских официальных лиц. Инцидент произошел на фоне подготовки к встрече президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

По словам источников агентства, операция прошла в Карибском море. Перехваченное судно стало шестым за последние недели танкером, задержанным США за транспортировку венесуэльской нефти. Название судна не разглашается.

Ранее издание The New York Times сообщало о развернувшейся масштабной охоте за 15 подсанкционными танкерами, которые совершили скоординированный прорыв морской блокады Венесуэлы.

7 января в Северной Атлантике после многонедельной погони американскими силами был захвачен шедший под российским флагом танкер Marinera (ранее носивший название Bella 1).

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше