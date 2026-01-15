Песков: Россия согласна с Трампом, что Зеленский затягивает переговоры

«Пока не ясно, устроит или нет российскую сторону то предложение, что могут привезти Уиткофф и Кушнер, но Трамп тут сыграл наперед. Американский президент говорит, что недоволен Зеленским, потому что именно он стопорит все переговоры, а вот Россия то готова пойти на компромиссы. На мой взгляд, это может быть послание для России, мол не злите меня, соглашайтесь на то, что вам предложат, а то в следующий раз подобное заявление будет уже в сторону Москвы», — предположил Васильев.