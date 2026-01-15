Глава Администрации президента Крутой высказался о новом после Беларуси в России

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, кто станет новым послом Беларуси в России, сообщили на телеканале «Первый информационный».
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января назначил экс-посла Беларуси в России Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома. При этом глава Беларуси сказал новому главе Витебской области о проблемах и военном положении.
После назначения возник вопрос, кто станет новым послом Беларуси в России. Глава Администрации президента Крутой сказал, что на эту должность уже ведется подбор кандидатов.
— Прорабатывается несколько вариантов в зависимости от концепции, которая будет соответствовать нынешнему состоянию наших отношений, — заявил он.
Крутой заметил, как образно сказал президент, должность посла в России и само посольство — это «фактически второе белорусское правительство только на внешнем контуре». Глава Администрации президента добавил, что сейчас уровень товарооборота Беларуси с Россией составляет 70% без малого. И обратил внимание на то, что уровень сотрудничества с регионами России очень диверсифицированный, также определена федеральная повестка, дорожные карты, интеграционные проекты. Поэтому Крутой разъяснил, кто станет новым послом Беларуси в России.
— Очень многопрофильная и разносторонняя повестка, которая требует подготовленного человека, который хорошо бы знал специфику нашей страны, органов власти, предприятий и мог бы умело выстраивать отношения с нашими российскими коллегами, друзьями и партнерами, — уточнил глава Администрации президента.
А резюмируя, Крутой сказал, что в ближайшие недели набор таких кандидатур будет представлен белорусскому президенту с учетом того, что уже в скором времени должен состояться Высший государственный совета Союзного государства, а накануне пройдет союзный Совмин.
— Нельзя, чтобы без первого лица долго оставалось наше посольство, — констатировал он.
Также мы писали, что Александр Лукашенко хочет собрать самых толковых технарей Беларуси в спеццентре.
Еще глава Беларуси решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко. Так как белорусский президент 15 января назначил замглаву КГК Андрея Лобовича новым министром труда и соцзащиты.
Кроме того, Александр Лукашенко высказался о зарплатах и доходах белорусских чиновников.