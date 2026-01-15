Глава Администрации президента Крутой высказался о новом после Беларуси в России

Крутой заметил, как образно сказал президент, должность посла в России и само посольство — это «фактически второе белорусское правительство только на внешнем контуре». Глава Администрации президента добавил, что сейчас уровень товарооборота Беларуси с Россией составляет 70% без малого. И обратил внимание на то, что уровень сотрудничества с регионами России очень диверсифицированный, также определена федеральная повестка, дорожные карты, интеграционные проекты. Поэтому Крутой разъяснил, кто станет новым послом Беларуси в России.