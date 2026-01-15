Председатель ОБСЕ заявил о подготовке к деэскалации на Украине

По словам Кассиса, приоритетом ОБСЕ является установление «справедливого и прочного мира» на Украине. Поэтому он попросил генерального секретаря организации Феридуна Синирлиоглу усилить подготовку готовности ОБСЕ, чтобы совет мог взять на себя «целевую, достоверную и дополняющую роль» на случай деэскалации конфликта или прекращения огня между Россиией и Украиной.
«ОБСЕ не будет ни силой по навязыванию мира, ни чудотворным решением. Но она может служить полезным целям — в частности, выступая площадкой для диалога, механизмом поддержки прекращения огня или целевым стабилизирующим актором», — заключил Кассис.
Действующем председателем ОБСЕ становится министр иностранных дел страны-председателя. Швейцария приняла председательство в организации 1 января.
В конце ноября издание Le Temps сообщило, что Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. По словам главы отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо, страна намерена «дать реально шанс диалогу» в рамках организации при тесном контакте с Москвой и Киевом.