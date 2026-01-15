Председатель ОБСЕ заявил о подготовке к деэскалации на Украине

ОБСЕ не будет чудотворным решением по урегулированию украинского конфликта, но организация может выступить как площадка для диалога или механизм поддержки прекращения огня. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис в своей речи на заседании постоянного совета организации.