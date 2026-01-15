Ричмонд
Макрон напугал французов своим внешним видом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед вооруженными силами с залитым кровью глазом и вызвал недоумение у французов.

Объясняя внешний вид, он попытался отшутиться тем, что это «совершенно безобидно» и стоит воспринимать как отсылку к «глазу тигра», сообщает издание BFM.

По данным газеты Le Parisien, Елисейский дворец поспешил успокоить общественность, сообщив, что причиной покраснения стал разрыв небольшого кровеносного сосуда в глазу.

В социальных сетях, однако, начали выдвигать свои предположения о том, почему Макрон так выглядит. Среди популярных версий — домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.

Весной прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.

Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был «сложный момент» для президента.

Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит «просто дурачились».