Макрон напугал французов своим внешним видом

Объясняя внешний вид, он попытался отшутиться тем, что это «совершенно безобидно» и стоит воспринимать как отсылку к «глазу тигра», сообщает издание BFM.
По данным газеты Le Parisien, Елисейский дворец поспешил успокоить общественность, сообщив, что причиной покраснения стал разрыв небольшого кровеносного сосуда в глазу.
В социальных сетях, однако, начали выдвигать свои предположения о том, почему Макрон так выглядит. Среди популярных версий — домашнее насилие со стороны его жены Бриджит.
Весной прошлого года в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от супруги в момент, когда открывалась дверь президентского самолета. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Елисейский дворец изначально заявил, что съемка поддельная. Когда выяснилось, что кадры появились во множестве изданий, в офисе президента признали их подлинность, указав на то, что это был «сложный момент» для президента.
Позднее Макрон попытался оправдаться, заявив, что они с Брижит «просто дурачились».