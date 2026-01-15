Ричмонд
NYT: США настаивают на своем участии в операциях против наркокартелей на территории Мексики

Соединенные Штаты усиливают давление на Мексику, требуя, чтобы она разрешила американским вооруженным силам проводить совместные операции по ликвидации лабораторий по производству фентанила внутри страны. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Впервые США сделали такое «предложение» Мексике в начале прошлого года, но позднее «забыли» про него. Однако после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года Вашингтон вернулся к этому вопросу, говорится в статье.

По словам осведомленных источников, Белый дом хочет, чтобы американские войска либо подразделения специального назначения, либо офицеры ЦРУ сопровождали мексиканских солдат в рейдах на предполагаемые лаборатории по производству фентанила. Руководить рейдами и принимать ключевые решения будут мексиканские военные, а американские войска будут оказывать им поддержку, предоставлять разведданные и давать советы.

Такие совместные операции, по мнению NYT, значительно усилят роль США в Мексике, против чего до сих пор категорически выступало мексиканское правительство.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно заявляла, что ее страна не отказывается от сотрудничества с США в борьбе с наркокартелями, но власти страны возражают против отправки американских войск в Мексику. «Мы всегда говорим, что в этом нет необходимости», — подчеркнула Шейнбаум.

Вместо совместных операций мексиканские официальные лица в январе предложили увеличить обмен информацией и отвести США более значимую роль в командных центрах. Согласно NYT, американские советники (несколько сотен) уже находятся в командных центрах в Мексике.

Свою позицию в Мексике объясняют тем, что потенциальные удары американскими беспилотниками по предполагаемым нарколабораториям станут нарушением суверенитета Мексики и значительно ослабят местное правительство.

Большая часть наркотиков, ввозимых контрабандой в США, поступает через границу с Мексикой протяженностью примерно в 3200 километров. Но, как подчеркивает NYT, присутствие американских войск на территории страны представляет проблему, учитывая, что США в прошлом более десятка раз вторгались в Мексику и захватили часть ее территории, включая Техас и Калифорнию.

После захвата Мадуро сенат Мексики отложил голосование, назначенное на 5 января, по вопросу о допуске спецназа ВМС США в Мексику для проведения совместных учений, которые должны начаться в конце января. Хотя Шейнбаум отрицает, что это связано с действиями США в Венесуэле, мексиканский сенатор на условиях анонимности признался, что отсрочка голосования действительно вызвана вероломным нападением США на Венесуэлу и угрозами в адрес Мексики.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
