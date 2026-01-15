NYT: США настаивают на своем участии в операциях против наркокартелей на территории Мексики

По словам осведомленных источников, Белый дом хочет, чтобы американские войска — либо подразделения специального назначения, либо офицеры ЦРУ — сопровождали мексиканских солдат в рейдах на предполагаемые лаборатории по производству фентанила. Руководить рейдами и принимать ключевые решения будут мексиканские военные, а американские войска будут оказывать им поддержку, предоставлять разведданные и давать советы.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно заявляла, что ее страна не отказывается от сотрудничества с США в борьбе с наркокартелями, но власти страны возражают против отправки американских войск в Мексику. «Мы всегда говорим, что в этом нет необходимости», — подчеркнула Шейнбаум.
Вместо совместных операций мексиканские официальные лица в январе предложили увеличить обмен информацией и отвести США более значимую роль в командных центрах. Согласно NYT, американские советники (несколько сотен) уже находятся в командных центрах в Мексике.
Большая часть наркотиков, ввозимых контрабандой в США, поступает через границу с Мексикой протяженностью примерно в 3200 километров. Но, как подчеркивает NYT, присутствие американских войск на территории страны представляет проблему, учитывая, что США в прошлом более десятка раз вторгались в Мексику и захватили часть ее территории, включая Техас и Калифорнию.
После захвата Мадуро сенат Мексики отложил голосование, назначенное на 5 января, по вопросу о допуске спецназа ВМС США в Мексику для проведения совместных учений, которые должны начаться в конце января. Хотя Шейнбаум отрицает, что это связано с действиями США в Венесуэле, мексиканский сенатор на условиях анонимности признался, что отсрочка голосования действительно вызвана вероломным нападением США на Венесуэлу и угрозами в адрес Мексики.