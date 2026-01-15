Соседняя с Беларусью Латвия построила ненужные опоры для несуществующего моста, сообщило БелТА со ссылкой на латвийские СМИ.
Речь идет о возведенных ненужных опорах на реке Даугава для проекта железной дороги Rail Baltica. При этом установку опор в реке продолжили даже тогда, когда стало ясно, что на первом этапе проекта железнодорожные пути Rail Baltica в Ригу не будут прокладываться, а мост не потребуется.
Сейчас премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала найти виновных в строительстве ненужных опор и добавила, что по проекту Rail Baltica сейчас ведется расследование. Среди виновников глава латвийского правительства назвала всех управленцев — менеджеров, руководителей проектов, которые получали «конкурентоспособную, хорошую зарплату» за проект, который не нужен. На данный момент решено законсервировать недостроенные опоры минимум до 2030 года.
К слову, многомиллиардный проект Rail Baltica в Латвии уже не в первый раз подвергается критике и фигурирует в финансовых скандалах.