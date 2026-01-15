Соседняя с Беларусью Латвия построила ненужные опоры для несуществующего моста

Речь идет о возведенных ненужных опорах на реке Даугава для проекта железной дороги Rail Baltica. При этом установку опор в реке продолжили даже тогда, когда стало ясно, что на первом этапе проекта железнодорожные пути Rail Baltica в Ригу не будут прокладываться, а мост не потребуется.