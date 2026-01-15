СМИ: Гренландия не нужна Трампу для создания «Золотого купола»

В мае 2025 года Трамп анонсировал трехлетний план создания системы «Золотой купол» — многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, — стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования. В среду он заявил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы. Вопросы, по данным издания, вызывает архитектура «Золотого купола», значительная часть которой изначально предполагалась как космическая с использованием орбитальных сенсоров и перехватчиков, что снижает необходимость в расширении наземной инфраструктуры.