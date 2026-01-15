Деградация ситуации на международной арене и архитектура безопасности. Заявления Путина

Россия стремится «к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого»: «Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей».