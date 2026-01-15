Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко

«Ситуация в Киеве особенно сложная — городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет контролироваться на правительственном уровне. Я ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. По данным мэра Киева, к 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов. Как заявил в понедельник глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
В июле 2025 года мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому каналу n-tv раскритиковал Зеленского за то, что тот не контактирует с ним и другими представителями органов местного самоуправления на Украине. Кличко также обвинял власти в нападках и притеснении независимых журналистов, а также органов местного самоуправления.
В декабре 2025 года экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру заявил РИА Новости, что Европа хотела бы, чтобы именно Кличко стал следующим лидером Украины. Такое же предположение ранее высказывал и экс-премьер Украины Николай Азаров.