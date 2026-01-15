Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко

«Ситуация в Киеве особенно сложная — городские власти упустили время, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет контролироваться на правительственном уровне. Я ожидаю от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.