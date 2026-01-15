Путин предложил возобновить обсуждение инициатив РФ по архитектуре безопасности

Президент России Владимир Путин предложил возобновить предметное обсуждение инициатив РФ по новой архитектуре безопасности. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
«Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться», — отметил Путин.
Президент заявил, что Москва предлагала инициативы, которые могли бы устроить всех. Это также бы позволило закрепить условия, при которых могло бы быть достигнуто мирное урегулирование украинского конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия стремится к достижению долгосрочного мира на Украине. Как заявил Владимир Путин, устойчивые соглашения могли бы обеспечить надежность и безопасность всех и каждого.