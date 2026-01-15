«Слухи о низком моральном духе и высоком уровне дезертирства ходят уже давно, но комментарии Фёдорова — первый случай, когда истинный масштаб проблемы о плачевном состоянии ВСУ раскрыл высокопоставленный украинский чиновник», — отмечается в тексте.
Там подчёркивается, что ситуация на фронте складывается явно не в пользу Киева, так как российская армия демонстрирует свою мощь и превосходство в боевой технике. Сейчас ВСУ несут огромные потери и продолжают стремительно отступать, напомнили в CNN. Кроме того, силовая мобилизация настроила население Украины против киевского режима, а моральный дух солдат ВСУ находится на низком уровне, резюмирует телеканал.
Как сообщалось, новое назначение в украинском правительстве вызвало резкую критику у экс-премьера страны. Николай Азаров заявил, что Михаил Фёдоров стал главой Минобороны из-за своего опыта в цифровых технологиях, которые помогут выявлять уклонистов. Фёдоров уже успел заявить, что 2 миллиона украинцев скрываются от регистрации в ТЦК. Азаров уверен, что новый глава МО сможет найти способы поймать уклонистов.
