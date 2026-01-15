Речь нового главы МО Украины об уклонистах сочли признанием краха Киева

Там подчёркивается, что ситуация на фронте складывается явно не в пользу Киева, так как российская армия демонстрирует свою мощь и превосходство в боевой технике. Сейчас ВСУ несут огромные потери и продолжают стремительно отступать, напомнили в CNN. Кроме того, силовая мобилизация настроила население Украины против киевского режима, а моральный дух солдат ВСУ находится на низком уровне, резюмирует телеканал.