Залужный вернулся на Украину и встретился с Зеленским

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас», — написал Зеленский.