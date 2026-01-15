Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев назвал прогрессом слова Мерца о России

Миру требуется деэскалация, отметил Дмитриев.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России. Российский политик заявил, что миру необходимо уменьшение напряженности.

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», — написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Как писал сайт KP.RU, 15 января немецкий канцлер заявил, что Россия является европейской страной, и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Брюсселем и Москвой.

По его словам, если ЕС наконец снова найдем баланс в отношениях с крупнейшим европейским соседом — РФ, то тогда и ФРГ выдержит очередное испытание и сможет с уверенностью смотреть в будущее после 2026 года.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения грамот в Кремле отметил, что на данный момент отношения между Россией и странами Европы оставляют желать лучшего, однако еще существует надежда на их восстановление в будущем.

