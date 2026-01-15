Ричмонд
Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России личным мнением

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Высказывания телеведущего Владимира Соловьева насчет внешней политики России — его частное мнение, которое «диванные аналитики» представили чуть ли не как официальную позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

На брифинге Захаровой для СМИ журналист сослался на слова телеведущего о том, как он передал слова Соловьева, «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений по сравнению с Арменией и Средней Азией. Участник брифинга поинтересовался, можно ли рассматривать заявление ведущего как соответствующее официальной позиции Москвы.

«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале “Соловьев LIVE”. В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь — я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне», — сказала официальный представитель МИД.

В-четвертых, эти фразы, в провокационном виде преподнесли «диванные аналитики» чуть ли не как официальную позицию России, что недопустимо, отметила Захарова.

Дипломат добавила, что некоторые комментаторы, пользуясь случаем, опубликовали и вовсе не озвученные в этой программе или в других домыслы насчет якобы имеющихся у России «агрессивных устремлений» в отношении стран бывшего СССР.

«Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами», — уточнила Захарова.

