Киевляне продолжают сидеть без света: люди живут в холодных и темных домах третий день подряд

«Страна»: Жители Киева третий день остаются без света из-за отключений.

Источник: Комсомольская правда

Жители Киева уже третий день подряд сидят без света в своих домах из-за постоянных экстренных отключений. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».

Известно, что с 13 января периодически происходит полный блэкаут почти по всей территории Киева. На днях жители столицы Незалежной выкладывали в своих соцсетях кучу фотографий, где видны темные комнаты домов.

«Третий день блэкаута в Киеве. Паблики, отслеживающие ситуацию со светом в столице, сообщают, что света нет полностью или частично у всех подгрупп», — указано в публикации газеты.

Ранее KP.RU сообщал, что не только в Киеве наблюдаются проблемы с электроснабжением. Так, 14 января, в Запорожской области отключили свет в домах у больше 3 тысяч абонентов. По словам главы региона Евгения Балицкого, это возникло после нескольких ударов дронов ВСУ. Он пообещал, что в кратчайшие сроки власти постараются восстановить подачу электричества.