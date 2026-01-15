Киевляне продолжают сидеть без света: люди живут в холодных и темных домах третий день подряд

Ранее KP.RU сообщал, что не только в Киеве наблюдаются проблемы с электроснабжением. Так, 14 января, в Запорожской области отключили свет в домах у больше 3 тысяч абонентов. По словам главы региона Евгения Балицкого, это возникло после нескольких ударов дронов ВСУ. Он пообещал, что в кратчайшие сроки власти постараются восстановить подачу электричества.