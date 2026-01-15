Ричмонд
Экс-глава МИД Финляндии Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией

Экс-министр иностранных дел Финляндии Пааво Вяюрюнен публично выступил за восстановление полноценного пограничного сообщения с Россией. Свою позицию он изложил в статье для издания Uusi Suomi.

Источник: Life.ru

Политик заявил, что текущая изоляция наносит Финляндии больший ущерб, чем другим странам. Он также отметил, что авиакомпания Finnair несёт колоссальные убытки из-за потери транзита через Россию, и отверг аргументы о рисках для безопасности, указав, что россияне и так путешествуют через соседние страны.

«Открытие восточной границы быстро привлечёт к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов», — написал Вяюрюнен.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что правительство изучает возможность организации особой экономической зоны (ОЭЗ) в приграничном городе Иматра на юго-востоке страны. По его словам, эта мера направлена на стимулирование экономики региона, который переживает значительные трудности. В рамках ОЭЗ могут быть введены налоговые преференции для предприятий, а также специальные программы для развития туризма. Окончательное решение о реализации проекта будет принято на уровне правительства страны.

