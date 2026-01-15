Экс-глава МИД Финляндии Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что правительство изучает возможность организации особой экономической зоны (ОЭЗ) в приграничном городе Иматра на юго-востоке страны. По его словам, эта мера направлена на стимулирование экономики региона, который переживает значительные трудности. В рамках ОЭЗ могут быть введены налоговые преференции для предприятий, а также специальные программы для развития туризма. Окончательное решение о реализации проекта будет принято на уровне правительства страны.