«На её место возьмут ярого русофоба»: политолог предположил, кто будет преемником Каи Каллас

Политолог Светов: на место Каи Каллас могут рассмотреть Валдиса Домбровскиса.

Источник: Комсомольская правда

Если глава дипломатии ЕС Кая Каллас покинет свой пост, её место может занять еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил политолог Юрий Светов.

«На ее место выдвинут такого же яростного русофоба. Она ведь эту должность получила именно как русофоб. И когда мы говорим, что она неумная, незнающая, — так такая и нужна, которая беззаветно будет выполнять поставленные перед нею задачи», — уточнил специалист.

Светов полагает, что в ближайшее время отставка Каллас маловероятна. Однако если она всё же произойдёт, это может спровоцировать целую серию кадровых перестановок в верхушке Евросоюза.

По мнению политолога, свой пост может покинуть и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Её возможной заменой называют немецкого политика Манфреда Вебера.

Ранее стало известно, что угроза отставки нависла над Каллас после её последней встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. На этих переговорах, по данным источников, явно проявилась несостоятельность её политического курса.

