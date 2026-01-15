«На её место возьмут ярого русофоба»: политолог предположил, кто будет преемником Каи Каллас

Если глава дипломатии ЕС Кая Каллас покинет свой пост, её место может занять еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил политолог Юрий Светов.
«На ее место выдвинут такого же яростного русофоба. Она ведь эту должность получила именно как русофоб. И когда мы говорим, что она неумная, незнающая, — так такая и нужна, которая беззаветно будет выполнять поставленные перед нею задачи», — уточнил специалист.
Светов полагает, что в ближайшее время отставка Каллас маловероятна. Однако если она всё же произойдёт, это может спровоцировать целую серию кадровых перестановок в верхушке Евросоюза.
По мнению политолога, свой пост может покинуть и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Её возможной заменой называют немецкого политика Манфреда Вебера.
Ранее стало известно, что угроза отставки нависла над Каллас после её последней встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. На этих переговорах, по данным источников, явно проявилась несостоятельность её политического курса.