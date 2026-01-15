Ричмонд
Лукашенко рассказал, почему считает Токаева «умницей»

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в совершенстве изучил китайский язык.

Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в совершенстве изучил китайский язык. Лукашенко заявил, что считает Токаева «умницей», сообщает «Пул Первого».

Общаясь с Татьяной Харлап, которая была генеральным консулом Белоруссии в Гонконге, Лукашенко рассказал ей о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином. Тот, по словам Лукашенко, говорил, что для изучения китайского языка важно «не бояться».

Затем Лукашенко рассказал о Токаеве, который работал переводчиком. Опыт Токаева, по мнению Лукашенко, позволяет утверждать, что китайский язык «можно выучить».

