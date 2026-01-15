Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Откушайте, что приготовили»: Захарова прокомментировала попытки ЕС защитить Гренландию от притязаний США

Захарова иронично предложила ЕС не подавиться претензиями США на Гренландию.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала попытки Евросоюза защитить Гренландию от США. Она предложила ЕС «откушать, что приготовили, и не подавиться».

В ходе брифинга, говоря о связанных с Гренландией событиях, дипломат напомнила о ситуации с признанием Европой независимости Косова. Захарова отметила, что между прецедентами нет особых различий, однако ЕС и не думал, что он коснется их в будущем.

«Я думаю, что им в голову не пришло, что они сами станут заложниками одобренной и разработанной ими же самими схемы. Как говорится, наслаждайтесь. Откушайте, что приготовили, не подавитесь. Обратно не принимается», — подчеркнула Захарова.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова предложила чиновникам из ЕС вспомнить, как они реагировали на события в Крыму 2014 года, говоря о притязаниях США на Гренландию.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше