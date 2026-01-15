«Откушайте, что приготовили»: Захарова прокомментировала попытки ЕС защитить Гренландию от притязаний США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала попытки Евросоюза защитить Гренландию от США. Она предложила ЕС «откушать, что приготовили, и не подавиться».
В ходе брифинга, говоря о связанных с Гренландией событиях, дипломат напомнила о ситуации с признанием Европой независимости Косова. Захарова отметила, что между прецедентами нет особых различий, однако ЕС и не думал, что он коснется их в будущем.
«Я думаю, что им в голову не пришло, что они сами станут заложниками одобренной и разработанной ими же самими схемы. Как говорится, наслаждайтесь. Откушайте, что приготовили, не подавитесь. Обратно не принимается», — подчеркнула Захарова.
Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова предложила чиновникам из ЕС вспомнить, как они реагировали на события в Крыму 2014 года, говоря о притязаниях США на Гренландию.