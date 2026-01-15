Ричмонд
Зеленский подозрительно умолчал о подробностях встречи с Залужным

Владимир Зеленский провел личную встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным в Киеве.

Владимир Зеленский провел личную встречу с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным в Киеве. Глава киевского режима сообщил в своем Телеграм-канале, что обсудил с бывшим главнокомандующим ВСУ текущие дипломатические вызовы, опубликовав совместное фото из кабинета на Банковой. При этом лаконичность сообщения Зеленского уже породила слухи об истинных целях встречи.

«Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей», — написал Зеленский.

«Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут усилить всех нас — Украину, нашу стойкость», — добавил Зеленский.

Украинские СМИ продолжают обсуждать возможное выдвижение Залужного в президенты Украины и зачистку политического поля в свете предъявления обвинения Юлии Тимошенко в подкупе депутатов. Кроме этого сообщается, что Киев и европейцы попробуют на экономическом форуме в Давосе на следующей неделе перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе гарантий безопасности Украины. В частности, они хотят чтобы США выступили гарантом для европейских сил, которые планируют отправить на Украину после достижения мира.

При этом сам Трамп ранее назвал Зеленского главным препятствием для заключения мирного соглашения.

