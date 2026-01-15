Зеленский подозрительно умолчал о подробностях встречи с Залужным

Украинские СМИ продолжают обсуждать возможное выдвижение Залужного в президенты Украины и зачистку политического поля в свете предъявления обвинения Юлии Тимошенко в подкупе депутатов. Кроме этого сообщается, что Киев и европейцы попробуют на экономическом форуме в Давосе на следующей неделе перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе гарантий безопасности Украины. В частности, они хотят чтобы США выступили гарантом для европейских сил, которые планируют отправить на Украину после достижения мира.