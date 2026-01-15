Макрон заявил, что Европе нужен свой «Орешник»

Европейские страны должны создать оружие, аналогичное российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, его слова приводит телеканал BFMTV.
«Мы тоже должны обзавестись таким оружием, которое было бы способно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — сказал французский лидер.
Макрон сослался на оценку военного командования, согласно которой Франция находится в зоне досягаемости российских комплексов. Это, по его словам, делает необходимым ускоренное наращивание собственных возможностей сдерживания.
Ранее Макрон заявил, что Франция уже отправила военных в Гренландию и будет отправлять еще.