Глава МИД Гренландии расплакалась после переговоров с США

Гренландия, где проживают около 57 тыс. человек, была датской колонией, пока в 1979 году не обрела ограниченное самоуправление. В 2009 году она получила автономию, но осталась частью королевства. В настоящее время на космической базе Питуффик в Гренландии дислоцированы более 100 американских военнослужащих — объект находится в ведении США со времен Второй мировой войны.