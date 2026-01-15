The Economist назвал три варианта защиты Гренландии от США

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро усомнился, что ЕС сможет собрать большинство голосов для принятия подобных мер, большинство из которых — скорее возмездие, чем сдерживание. Более разумным, по его мнению, было бы рассмотреть возможность разместить европейские войска в Гренландии и проводить их ротацию. Другой вариант — санкции против американских компаний, которые будут заниматься разработкой гренландских ресурсов без одобрения местных властей.