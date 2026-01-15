Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике решение президента республики Эммануэля Макрона из-за решения по закупкам вооружения для киевского режима.
«Вот вся суть украинского конфликта: вы финансируете их, они покупают американское оружие, а у вас закрываются больницы, потому что денег больше нет», — написал политик в соцсети Х.
Филиппо вновь призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, остановив этот «позорный цирк».
Как писал сайт KP.RU, ранее французский политик призвал прекратить спонсирование киевского режима на фоне очередного коррупционного скандала на Украине. По его словам, это все происходит на деньги Франции.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктора Орбана заявил, что киевский режим запросил у ЕС 800 миллиардов долларов на финансирование в течение следующего десятилетия. По его словам, для Венгрии это создало бы непосильное финансовое бремя.