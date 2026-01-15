Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявления Мерца о России

Узнать больше по теме

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире

Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.