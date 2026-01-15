Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ, отреагировал на заявления канцлера Федеративной Республики Германия Фридриха Мерца. В публикации в соцсети Х* Дмитриев указал на потребность мирового сообщества в деэскалации.
«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», — так глава РФПИ ответил на пубилкацию с заявлениями канцлера ФРГ.
Ранее, в четверг, Мерц в своем выступлении назвал Россию европейским государством, выразив надежду на нормализацию двусторонних связей. Мерц также заявил о желании восстановить баланс в отношениях с Москвой.
Напомним, посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил, что политика властей ФРГ способствовала росту русофобских настроений, подрыву экономического и дипломатического сотрудничества, а также формированию планов по нанесению РФ так называемого стратегического поражения.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.