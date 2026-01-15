Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявления Мерца о России

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ, отреагировал на заявления канцлера Федеративной Республики Германия Фридриха Мерца. В публикации в соцсети Х* Дмитриев указал на потребность мирового сообщества в деэскалации.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ, отреагировал на заявления канцлера Федеративной Республики Германия Фридриха Мерца. В публикации в соцсети Х* Дмитриев указал на потребность мирового сообщества в деэскалации.

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», — так глава РФПИ ответил на пубилкацию с заявлениями канцлера ФРГ.

Ранее, в четверг, Мерц в своем выступлении назвал Россию европейским государством, выразив надежду на нормализацию двусторонних связей. Мерц также заявил о желании восстановить баланс в отношениях с Москвой.

Напомним, посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил, что политика властей ФРГ способствовала росту русофобских настроений, подрыву экономического и дипломатического сотрудничества, а также формированию планов по нанесению РФ так называемого стратегического поражения.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше