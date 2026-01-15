Пушков ответил на слова Мерца о сближении с Россией: «Что-то там сдувается»

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном восстановлении отношений с Россией.
«И даже Мерц… Что-то там сдувается в евроцитадели», — коротко написал Пушков в своем Telegram-канале.
Напомним, Мерц заявил, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. По его мнению, если Германия и Россия смогут найти новый баланс в отношениях, то смогут пройти через «очередное испытание», несмотря на существующую политическую напряженность.
Мерц подчеркнул, что восстановление связи с Россией требует прагматичного подхода.
Как писал KP.RU, в Европе начинают все чаще высказываться в пользу возобновления диалога с Россией. Так, ранее об этом напрямую заговорила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, поддержав позицию вице-премьера Маттео Сальвини. Мелони отметила, что ЕС должен найти способы вести переговоры с Москвой, несмотря на разногласия внутри союза.