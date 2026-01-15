Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков ответил на слова Мерца о сближении с Россией: «Что-то там сдувается»

Сенатор Пушков отреагировал на заявление канцлера Германии о восстановлении отношений с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном восстановлении отношений с Россией.

«И даже Мерц… Что-то там сдувается в евроцитадели», — коротко написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, Мерц заявил, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. По его мнению, если Германия и Россия смогут найти новый баланс в отношениях, то смогут пройти через «очередное испытание», несмотря на существующую политическую напряженность.

Мерц подчеркнул, что восстановление связи с Россией требует прагматичного подхода.

Как писал KP.RU, в Европе начинают все чаще высказываться в пользу возобновления диалога с Россией. Так, ранее об этом напрямую заговорила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, поддержав позицию вице-премьера Маттео Сальвини. Мелони отметила, что ЕС должен найти способы вести переговоры с Москвой, несмотря на разногласия внутри союза.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше