Пушков ответил на слова Мерца о сближении с Россией: «Что-то там сдувается»

Напомним, Мерц заявил, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. По его мнению, если Германия и Россия смогут найти новый баланс в отношениях, то смогут пройти через «очередное испытание», несмотря на существующую политическую напряженность.