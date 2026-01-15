Дмитриев заявил о прогрессе после слов Мерца о России

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», — написал Дмитриев 15 января в соцсети X (бывш. Twitter).
Мерц 14 января заявил, что Германия хочет достичь баланса с Россией как с крупнейшим европейским соседом. Как отметил канцлер, он всегда утверждал, что «Россия является европейской страной», с которой надо достичь мира, уточняла «Газета.Ru».
Кроме того 8 января Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.