Дмитриев заявил о прогрессе после слов Мерца о России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвавшего Россию европейской страной и выразившего надежду на восстановление отношений.

Источник: РИА "Новости"

«Прогресс. Мир нуждается в деэскалации», — написал Дмитриев 15 января в соцсети X (бывш. Twitter).

Мерц 14 января заявил, что Германия хочет достичь баланса с Россией как с крупнейшим европейским соседом. Как отметил канцлер, он всегда утверждал, что «Россия является европейской страной», с которой надо достичь мира, уточняла «Газета.Ru».

Кроме того 8 января Мерц заявил, что формирование и развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

