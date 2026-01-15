Захарова: Создание ракет Nightfall для ВСУ показывает, что Запад не желает мира

Ранее KP.RU сообщал, что британские ракеты Nightfall, они же «Сумерки», не принесут ничего критичного для Вооруженных сил России. Как заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, у российской армии есть великолепные вещи, начиная с «Панциря» и заканчивая С-400, которые способны сбивать эту ракету.