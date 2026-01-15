Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Создание ракет Nightfall для ВСУ показывает, что Запад не желает мира

Захарова заявила, что использование ВСУ ракет Nightfall приближает момент объявления Британии непосредственной стороной конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Создание Британией ракет Nightfall для дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины демонстрирует, что Запад не настроен на достижение мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Возможное использование киевским режимом таких и любых других ракетных вооружений вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен непосредственной стороной конфликта», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД подчеркнула, что действия Британии и других стран, наращивающих киевский режим вооружениями, говорят о реальном отношении к урегулированию красноречивее, чем лицемерные слова западных лидеров.

Ранее KP.RU сообщал, что британские ракеты Nightfall, они же «Сумерки», не принесут ничего критичного для Вооруженных сил России. Как заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, у российской армии есть великолепные вещи, начиная с «Панциря» и заканчивая С-400, которые способны сбивать эту ракету.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше