Создание Британией ракет Nightfall для дальнейшей передачи Вооруженным силам Украины демонстрирует, что Запад не настроен на достижение мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Возможное использование киевским режимом таких и любых других ракетных вооружений вглубь территории России лишь приближает момент, когда Лондон будет объявлен непосредственной стороной конфликта», — отметила Захарова в ходе брифинга.
Представитель МИД подчеркнула, что действия Британии и других стран, наращивающих киевский режим вооружениями, говорят о реальном отношении к урегулированию красноречивее, чем лицемерные слова западных лидеров.
Ранее KP.RU сообщал, что британские ракеты Nightfall, они же «Сумерки», не принесут ничего критичного для Вооруженных сил России. Как заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, у российской армии есть великолепные вещи, начиная с «Панциря» и заканчивая С-400, которые способны сбивать эту ракету.