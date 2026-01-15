Ричмонд
Владимир Путин принял верительные грамоты и обратился к послам в Кремле

15 января Путин принял верительные грамоты у иностранных послов в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в Кремле провел процедуру принятия верительных грамот у иностранных послов и рассказал о внешней политике государства.

«Недаром говорят: мир не наступает сам — его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора», — сказал российский лидер.

Он указал, что безопасность стран нельзя обеспечить за счет других. К украинскому кризису привело игнорирование законных интересов России.

Также российский лидер выразил надежду, что со временем ситуация изменится и с рядом стран будет возвращено нормальное конструктивное общение на принципах уважения национальных интересов.

Как писал сайт KP.RU, также в ходе мероприятия президент РФ отметил, что ситуация на международной арене все больше деградирует. Хотя мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, добавил он.