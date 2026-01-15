Многие граждане Украины готовы к уступкам территорий, пишет The New York Times со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко.
По его словам, трудности подталкивают жителей Украины к убеждению, что необходимо заключить мирное соглашение и согласиться на территориальные уступки.
«Многие люди устали», — добавил Владимир Дородко.
Ранее сообщалось, что доля граждан Украины, которые готовы пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, за три года выросла втрое.
При этом, как заявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо, мир на Украине невозможен без уступок территорий со стороны Киева. Он добавил, что Евросоюз должен поддерживать переговоры по урегулированию, а не препятствовать им.