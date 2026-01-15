Ричмонд
США захватили уже шестой танкер в районе Венесуэлы

США задержали уже шестой танкер, перевозящий венесуэльскую нефть.

США задержали уже шестой танкер, перевозящий венесуэльскую нефть. Об этом сообщает Reuters.

Судно «Вероника» было захвачено в Карибском море на рассвете 15 января. В Южном командовании ВС США заявили, что операция прошла без инцидентов, а причиной стала нарушение судами карантинных правил, установленных администрацией Дональда Трампа.

Инцидент произошёл накануне встречи Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Мариной Кориной Мачадо.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон будет контролировать все нефтяные отгрузки из Венесуэлы и надеется на продолжение сотрудничества с текущими властями страны.

Читайте также: «Глава Пентагона Хегсет высказался о задержании российского танкера».

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
