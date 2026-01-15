США захватили уже шестой танкер в районе Венесуэлы

США задержали уже шестой танкер, перевозящий венесуэльскую нефть. Об этом сообщает Reuters.
Судно «Вероника» было захвачено в Карибском море на рассвете 15 января. В Южном командовании ВС США заявили, что операция прошла без инцидентов, а причиной стала нарушение судами карантинных правил, установленных администрацией Дональда Трампа.
Инцидент произошёл накануне встречи Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Мариной Кориной Мачадо.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон будет контролировать все нефтяные отгрузки из Венесуэлы и надеется на продолжение сотрудничества с текущими властями страны.
