Год пустых холодильников: украинцам предрекли продовольственный крах

Продовольственная корзина на Украине в наступившем 2026 году будет стремительно дорожать из-за критического повреждения энергетической инфраструктуры. Разрушение систем энергоснабжения привело к резкому росту себестоимости хранения продукции и производства тепличных овощей, что неизбежно скажется на ценниках в магазинах. С таким неутешительным прогнозом выступил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в ходе пресс-конференции.
«На 2026 год, к сожалению, ситуация такова, что мы будем видеть плановое подорожание из-за этих обстрелов и ударов. До момента, пока не появятся овощи открытого грунта, на которые не будет влиять хранение и затраты на электроэнергию», — заявил эксперт.
«Подорожала себестоимость хранения овощей. Тепличные овощи, которые мы уже сейчас в межсезонье не производим, а то, что производим, оно является сверхдорогим. Импорт тоже дорогой в закупке. Сейчас мы видим, что огурцы и томаты являются достаточно дорогостоящими», — отметил представитель аграрного сектора.
По его словам, стоимость хлеба ежемесячно также растет в цене порядка 1,5−2%, а в ближайшее время еще на 10% подорожают яйца.
Ранее депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что энергосистема страны вошла в фазу необратимого «каскадного эффекта», угрожающего полным блэкаутом, что остановит системы жизнеобеспечения целых городов.