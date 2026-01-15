«Главное, не бояться»: Лукашенко поделился секретом изучения китайского языка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился секретом изучения китайского языка. Как заявил политик, для успеха в его основании не нужно бояться учить китайский.
В четверг Лукашенко поинтересовался у назначенной на пост главы госучреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка “Великий камень” Татьяны Харлап, удалось ли ей выучить китайский язык. До этого она занимала должность генконсула Белоруссии в Гонконге. Харлап дала отрицательный ответ, назвав китайский очень тяжелым языком.
«Это потому, что ты не учила … Мы с Си Цзиньпином дружны. Он говорил, что самое главное, чтобы выучить китайский. Я вот запомнил его слова: главное, не бояться», — рассказал Лукашенко.
