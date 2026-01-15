Захарова назвала личным мнением слова Соловьева о внешней политике РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что слова телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике России, прозвучавшие в одной из передач, являются его личным мнением.
Таким образом представитель МИД РФ ответила на вопрос, можно ли рассматривать заявления ведущего в качестве официальной позиции российской стороны.
«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале “Соловьев LIVE”. В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь — я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне», — заявила дипломат.
Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства указала, что озвученные Соловьевым фразы «диванные аналитики» в провокационном виде преподнесли чуть ли не как официальную позицию России.