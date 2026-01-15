Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала личным мнением слова Соловьева о внешней политике РФ

Мария Захарова заявила, что слова телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике России, прозвучавшие в одной из передач, являются его личным мнением.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, что слова телеведущего Владимира Соловьева о внешней политике России, прозвучавшие в одной из передач, являются его личным мнением.

Таким образом представитель МИД РФ ответила на вопрос, можно ли рассматривать заявления ведущего в качестве официальной позиции российской стороны.

«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале “Соловьев LIVE”. В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь — я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, там был как бы вопрос, риторический или еще какой-то, это уже не ко мне», — заявила дипломат.

Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства указала, что озвученные Соловьевым фразы «диванные аналитики» в провокационном виде преподнесли чуть ли не как официальную позицию России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше