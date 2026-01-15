Франция усилит свой контингент в Гренландии

Кроме Франции свои войска в Гренландию отправили (или выразили готовность отправить) Германия, Швеция, Норвегия и Великобритания. Развертывание последовало за встречей официальных лиц США, Дании и Гренландии в Белом доме. После переговоров Дания и ее автономия заявили, что «по-прежнему имеют принципиальные разногласия» с Вашингтоном, а позицию Соединенных Штатов, которые хотят «присвоить» Гренландию, изменить не удалось.