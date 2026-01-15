Spiegel: суд ФРГ считает, что «Северные потоки» подорвали по заказу Украины

По информации издания, подобные выводы содержатся в постановлении Федерального верховного суда Германии от 10 декабря, опубликованном 15 января. Из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину, отмечает журнал. Постановление вынесено в ответ на апелляцию, поданную защитой подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков» гражданина Украины Сергея К., который находится под стражей в Германии после задержания в Италии в 2025 году.