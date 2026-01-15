Захарова отреагировала на слова Соловьева о внешней политике России: «Речь идет о мнении»

Заявления телеведущего Владимира Соловьева по поводу внешней политики России являются его частным мнением, которое «диванные аналитики» представили почти как официальную позицию Кремля. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении», — сказала она.
Дипломат отметила, что фразы телеведущего сформулированы в виде вопроса. А уже «диванные аналитики» в провокационном виде преподнесли эти слова чуть ли не как официальную позицию России. Это недопустимо, подчеркнула Захарова.
Как писал сайт KP.RU, ранее посла РФ в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и вручили ноту протеста из-за высказываний, прозвучавших в эфире передачи «Соловьев Live». В ведомстве отметили, что прозвучавшие в эфире телепередачи заявления противоречат принципам дружбы между Москвой и Ереваном.