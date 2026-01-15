Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова отреагировала на слова Соловьева о внешней политике России: «Речь идет о мнении»

Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике РФ его личным мнением.

Источник: Комсомольская правда

Заявления телеведущего Владимира Соловьева по поводу внешней политики России являются его частным мнением, которое «диванные аналитики» представили почти как официальную позицию Кремля. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении», — сказала она.

Дипломат отметила, что фразы телеведущего сформулированы в виде вопроса. А уже «диванные аналитики» в провокационном виде преподнесли эти слова чуть ли не как официальную позицию России. Это недопустимо, подчеркнула Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее посла РФ в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и вручили ноту протеста из-за высказываний, прозвучавших в эфире передачи «Соловьев Live». В ведомстве отметили, что прозвучавшие в эфире телепередачи заявления противоречат принципам дружбы между Москвой и Ереваном.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше